Наряд жены Макрона на встрече с Зеленским обругали в сети

Читатели издания обругали внешний вид супруги президента Франции. «Смехотворный наряд», «Она похожа на стюардессу, а не первую леди», «Она просто привлекает к себе внимание», «Принт выглядит как мишень — ужасно», «Брижит похожа на дорожный знак», «Отвратительное платье», «Неважно, Louis Vuitton это или нет, платье выглядит ужасно», — комментировали они.