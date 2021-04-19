Наряд жены Макрона на встрече с Зеленским обругали в сети

Как сообщает издание, президент и первая леди Франции встретились с украинскими коллегами в пятницу, 16 апреля, чтобы провести переговоры в Елисейском дворце в формате рабочего обеда. Известно, что Зеленский
посетил Париж для обсуждения обострения ситуации на юго-востоке Украины.
Согласно материалу, дизайнеры Louis Vuitton
сшили описанное платье эксклюзивно для первой леди. Стоимость аналогичной вещи на сайте
марки составляет 2170 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей). Образ Макрон
дополнили черная медицинская маска, классические туфли на каблуках и несколько украшений.
Читатели издания обругали внешний вид супруги президента Франции. «Смехотворный наряд», «Она похожа на стюардессу, а не первую леди», «Она просто привлекает к себе внимание», «Принт выглядит как мишень — ужасно», «Брижит похожа на дорожный знак», «Отвратительное платье», «Неважно, Louis Vuitton это или нет, платье выглядит ужасно», — комментировали они.