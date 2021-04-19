Макрон поставил цель снизить напряжённость между Россией и Украиной при помощи дипломатических средств. Однако Зеленский перед приёмом у французского лидера рассказал журналистам, что настало время пригласить Киев к вступлению в НАТО и ЕС.

"Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз", — говорится на сайте издания.

Администрация Макрона назвала этот вопрос «деликатным». В пресс-релизе говорится, что его нужно рассматривать коллективно в рамках саммита Североатлантического альянса в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом пишет ТАСС.

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«Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые — теплее, чем погода, — отношения», — добавил украинский лидер государства.

Зеленский прибыл в Париж 16 февраля, чтобы провести переговоры с Макроном.

То, что Брюссель поддерживает Киев в отношениях с Москвой , не означает вступление Украины в ЕС. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

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"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее. Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступление в ЕС", - заявил Бон в эфире радиостанции Radio J.

Напомним, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью словацкому изданию "Господарске новины", что Киев должен получить от ЕС конкретный сигнал о возможности вступления в организацию и что украинцам важно знать, что их усилия на этом направлении не бессмысленны.

Безопасность Украины в долгосрочной перспективе может быть гарантирована только вступлением в НАТО. Такое мнение президент страны Владимир Зеленский выразил в опубликованном в субботу интервью британской газете The Daily Telegraph.

"Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир", - сказал он.

Зеленский после обсуждения этой темы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу в Париже сообщил, что по-прежнему ждет конкретики в вопросе о том, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в альянсе.

Как уточняет издание, украинский лидер подтвердил свою поддержку идеи проведения встречи президентов России и США Владимира Путина Джо Байдена . Зеленский рассчитывает, что глава Белого дома заявит на саммите о "необходимости конструктивных переговоров о завершении войны в Донбассе". По мнению Зеленского, американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряженности на востоке Украины. По его словам, новое обострение напряженности представляет собой испытание "для Европы и Запада в целом".

"Этот конфликт определит то, сохранится ли по-настоящему демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будут ли страны самостоятельно определять свою судьбу", - отметил Зеленский. "Мы уже находимся в кризисной ситуации. Поэтому важно, чтобы наши совместные усилия дали плоды и чтобы всем стало очевидно, что агрессивные действия и угрозы никому не принесут пользы", - добавил он.

Зеленский обвинил Москву в якобы попытке оказать давление на страны Запада и испытать на прочность их отношения с Киевом путем сосредоточения сил вблизи украинской границы. Он заверил, что смотрит на ситуацию "абсолютно трезво" и не исключает ни одного из рассматриваемых вариантов развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Figaro призвал Евросоюз и НАТО дать стране статус полноправного члена и рассказал, что она не может бесконечно находиться в «прихожей» этих организаций.

По его словам, почти все страны Запада расценивают Украину как члена «европейской семьи», однако лишь единицы действуют по отношению к ней соответствующим образом.

«Пора перейти от разговоров к решениям», — заявил Зеленский.

Политик также выразил сожаление, что у президента Франции Эммануэля Макрона отношения с президентом России Владимиром Путиным лучше, чем с ним.

«И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», — добавил украинский лидер.

Он также отметил низкую эффективность переговоров в «Нормандском формате», подчеркнув, что этот процесс все еще не остановился только благодаря «искусственному дыханию» со стороны Макрона.

«Часть этого организма не желает более двигаться вперед, так как Россия все блокирует», — заключил президент.

В июне 2021 года может выясниться, какие страны выступают за предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, летом 2021 года состоится саммит Украина — НАТО, на котором страны — участницы альянса могут прояснить свою позицию по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что на ближайшей встрече в «нормандском формате» на уровне советников Украина предложит свои инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Вопрос о вхождении Украины в Евросоюз сейчас не обсуждается. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе, пишет РИА «Новости».

«Украина — европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке», — сказал собеседник.

Он добавил, что в настоящий момент стороны работают над соглашением об ассоциации ЕС и Украины. По его словам, у договора есть огромный потенциал для развития украинской экономической системы.

Требование проведения реформ на Украине позволяет Североатлантическому альянсу отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, считает украинский политолог Петр Олещук.

Как отмечает политолог в блоге издания «Главред», после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях с Киевом исповедует формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим».

По его словам, на Украине понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом «принципиального политического решения», а не итогом «глубоких реформ».

«Фактически, разговоры о реформах на Украине – это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины «третья сторона» – Россия», – посетовал Олещук.

Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет».

«Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО – это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая», – заключил он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что именно Берлин должен всеми силами помочь Украине вступить в военный блок НАТО, так как Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа. Об этом Мельник заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Мельник заявил, что именно Германия обязана взять на себя ведущую роль, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Украинский дипломат связал это с тем, что именно Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа».

Напомним, что Украина стремится в НАТО уже долгие годы. Североатлантический альянс ещё в 2008 году на саммите в Бухаресте обещал, что Украина и Грузия когда-нибудь станут членами военного блока НАТО. Но до сих пор военный блок не предоставил ни Киеву, ни Тбилиси Плана действий по подготовке к членству в альянсе — это первая юридическая процедура по вступлению в НАТО.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «грубой ошибкой» решение президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является единственным возможным путем для окончательного решения конфликта на востоке страны.

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