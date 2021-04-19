В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

l'Opinion: Макрон ушёл от разговора с Зеленским о вступлении в НАТО

News.ruиещё 2
1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским постарался найти способ вежливо ответить на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО. Для этого он ушёл от темы, передаёт l'Opinion.
Макрон ушёл от разговора с Зеленским о НАТО
Фото: ReutersReuters
Макрон поставил цель снизить напряжённость между Россией и Украиной при помощи дипломатических средств. Однако Зеленский перед приёмом у французского лидера рассказал журналистам, что настало время пригласить Киев к вступлению в НАТО и ЕС.
Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз, — говорится на сайте издания.
Администрация Макрона назвала этот вопрос «деликатным». В пресс-релизе говорится, что его нужно рассматривать коллективно в рамках саммита Североатлантического альянса в июне.
16 апреля глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.
Позже Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке. Также Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Киев,Россия,Украина,Франция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители