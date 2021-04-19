Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости с Россией

По ее словам, в мире много вызовов и напряженности. В связи с этим она выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.