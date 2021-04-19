Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости с Россией

Бербок известна своими высказываниями в адрес России и выступает против «Северного потока-2». В частности, она призывала
закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик заявила, что использование фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, для строительства газопровода является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики. Политик также обвинила российское правительство
в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.