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Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости по отношению к России

Lenta.ru
27 минут назад
Сопредседатель партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, которую выбрали кандидатом в канцлеры Германии, призвала страны Евросоюза одновременно вести диалог и проявлять жесткость по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.
Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости с Россией
Фото: ReutersReuters
«Мы видели, что, если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект "Северный поток-2" или другие проекты, то Европа будет стерта, — сказала она. — Для меня это означает — надо быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жесткости».
По ее словам, в мире много вызовов и напряженности. В связи с этим она выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.
Бербок известна своими высказываниями в адрес России и выступает против «Северного потока-2». В частности, она призывала закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик заявила, что использование фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, для строительства газопровода является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.
В мире,Правительство РФ,ЕС,Россия,Германия,
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