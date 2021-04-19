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Еврокомиссия пригрозила проблемами вакцинным туристам

Артём Кульша
44 минуты назад
Вакцинные туристы из Европейского союза могут столкнуться с проблемами. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Еврокомиссия пригрозила проблемами вакцинным туристам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рассказал, что сертификат вакцинации или зеленый цифровой пропуск, который в настоящее время разрабатывается в Евросоюзе, будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств.
По этой причине вакцинные туристы могут не получить бонусов, которые будет давать вакцинация на территории ЕС.
«Выиграют те, кто останется и подождет», — отметил Мамер.
В марте, как сообщал «Рамблер», Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения ЕМА начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.
В начале апреля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что Европейский союз не спешит выводить «Спутник V» на свой рынок, потому что российская вакцина может немного задвинуть те, которые продвигает европейская бюрократия.
В мире,Александр Гинцбург,Еврокомиссия,ЕС,
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