В такой ситуации Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе, объединив политиков Чехии против России, пишет Bloomberg
. «Обвинения (Праги в адрес Москвы – прим. ВЗГЛЯД) сигнализируют об отходе от разделенной внешней политики в стране, которую Россия использовала для усиления влияния среди членов НАТО и Европейского союза. И хотя правительство Чехии традиционно придерживается позиции своих союзников, президент Милош Земан
с момента прихода к власти в 2013 году был одним из самых активных сторонников более тесных связей Европы с Москвой и Пекином», – говорится в материале издания.