Газета E15, в свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах в Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – заключает издание.