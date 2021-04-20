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Артём Дехтяренко объяснил, с какой целью сотрудники СБУ во всех регионах Украины переведены в режим повышенной готовности

Аргументы Неделииещё 2
3 часа назад
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во всех регионах Украины переведены в режим повышенной готовности. Спикер СБУ Артём Дехтяренко объяснил, что службы переведены в режим повышенной готовности во всех областях, а не только в пограничных, так как в большинстве областей страны будут проходить масштабные антитеррористические учения. Дехтяренко подчеркнул, что усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы, поскольку "эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики" со стороны России побуждают СБУ к "адекватным мерам противодействия". Спикер также отметил, что СБУ постоянно мониторит и анализирует всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины, - передает во вторник украинское информагентство "Укринформ".
Спецслужбы на Украине переведены в режим повышенной готовности
Фото: Аргументы НеделиАргументы Недели
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