Спецслужбы на Украине переведены в режим повышенной готовности

Сотрудники Службы безопасности Украины
(СБУ) во всех регионах Украины
переведены в режим повышенной готовности. Спикер СБУ Артём Дехтяренко объяснил, что службы переведены в режим повышенной готовности во всех областях, а не только в пограничных, так как в большинстве областей страны будут проходить масштабные антитеррористические учения. Дехтяренко подчеркнул, что усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы, поскольку "эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики" со стороны России побуждают СБУ к "адекватным мерам противодействия". Спикер также отметил, что СБУ постоянно мониторит и анализирует всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины, - передает во вторник украинское информагентство "Укринформ".