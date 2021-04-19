Киев перебросил в Донбасс ещё одну бригаду

На Донбасс переброшена 128-я горно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины . Сразу же после развёртывания на передовой она приступила к обстрелам позиций народной милиции и территории Донецкой Народной Республики, при этом, понесла потери, сообщает агентство «АННА-Ньюс».

ВСУ осуществили ротацию на Донбассе. На юг ДНР переброшена 128-я горно-штурмовая бригада (128-я ОГШБр) из Закарпатской области. Она заняла позиции на мариупольском направлении. Соединение сменило 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая отправилась в пункт постоянной дислокации.

Вчера подразделения 128-й ОГШБр обстреливали территорию Донбасса. В частности, они из минометов обстреляли населенный пункт Саханка, а из гранатометов село Ленинское. Вчера же бригада понесла первые потери в ходе этой ротации. Был убит военнослужащий Давид Шартава, ранее служивший в «Грузинском легионе».

В состав 128-й горно-штурмовой бригады входят: танковый батальон ( вооружен танками Т-72); 1-й горно-штурмовой батальон (вооружен БМП-1); 2-й горно-штурмовой батальон ( вооружен БМП-2); 15-й горно-штурмовой батальон ( вооружен БМП-2); разведывательная рота ( вооружена БМП-1); инженерно-саперная рота; зенитный ракетно-артиллерийский дивизион; артиллерийский дивизион (18 гаубиц Д-20); самоходно-артиллерийский дивизион (18 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика»); реактивно-артиллерийский дивизион (12 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»); подразделения связи, материально-технического обеспечения, а также радиационной, химической и бактериологической защиты.