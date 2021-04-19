Прага отказала России в деталях расследования взрывов

Чехии Прага не будет раскрывать России все детали расследования взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 19 апреля, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек , сообщает издание Novinky.cz.

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По его словам, российская сторона не должна знать всей информации, которая доступна Чехии об упоминаемой операции.

"Следует ожидать, что Россия будет защищаться, и я не могу исключить появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование", - сказал чешский дипломат.

Ранее Гамачек заявил, что реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства страны оказалась сильнее, чем предполагалось.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.