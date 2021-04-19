Обзор иноСМИ: Для России хотят провести "красные линии"

«Господин Путин, американские коммунисты сделают работу за вас»

Фото: Рамблер Рамблер

Телеканал Fox News https://www.foxnews.com/politics/russia-expels-10-us-diplomats-biden-announces-new-sanctions рассказал об ответе России на санкции США и высылке десяти американских дипломатов. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии американских читателей к этой новости.

«Господин Путин, если вы хотели, чтобы Америка исчезла, вам не придется долго ждать - американские коммунисты сделают всю работу за вас», - написал пользователь под ником RamVarg1973.

Комментатор Dubya добавил, что Россия и Китай «готовятся к войне». «Демократы одержимы Россией, хотя самой серьезной угрозой для Америки является Китай», - отметил Mowerman.

Макрон предложил провести для России «красные линии»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что против России следует вводить санкции в случае ее «неприемлемого поведения», но в то же время с Москвой необходимо вести диалог. О подходе к отношениям с Россией, базирующемся на «двух вещах», политик рассказал в эфире программы Face the Nation.

«Первая вещь - диалог. Я полностью уверен в готовности президента США к диалогу и я уверен, что президент Путин может быть готов к возобновлению диалога. < > В случае неприемлемого поведения нам следует вводить санкции, это то, что мы уже делали после Украины и серии кризисов, которые случались», - заявил Макрон.

По его мнению, в отношениях с Россией необходимо проводить «красные линии», но «одних санкций недостаточно».

Корм для собак и футболка для украинца: Помпео обвинили в нарушении этики

Бывший госсекретарь Майк Помпео и его жена нарушили этические нормы, попросив сотрудников департамента выполнять задачи личного характера, включая уход за домашними животными пары. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные внутренней проверки.

В отчете подробно описываются несколько жалоб, поданных сотрудниками Госдепартамента . В них утверждается, что Сьюзан Помпео поручала старшему советнику мужа покупать или доставить личные вещи, начиная от цветов для друзей, распечатанных фотографий и журналов до футболки для украинского друга. Сам Помпео заявил, что они с женой никогда не злоупотребляли деньгами налогоплательщиков, и назвал отчет попыткой оклеветать его семью.

В команде Зеленского понадеялись на Пасху

Юлия Мендель В Офисе президента Украины считают, что Пасха станет хорошим поводом для возобновления обмена пленными в Донбассе. Об этом пресс-секретарь Владимира Зеленского рассказала телеканалу «Дом».

«Направление, которое было начато в 2019 году, - процесс обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Очень важная договоренность», - подчеркнула Мендель.

Также она заявила, что Зеленский готов на все ради завершения конфликта в Донбассе.

«Война не нужна никому - ни Украине, ни Европе, ни миру. А это единственная война, которая сейчас идёт в Европе», - отметила она.

Посол США в ООН рассказала о грехах Америки

Посол США в ООН должен говорить от имени американских ценностей и интересов, но недавние замечания нового посланника Линды Томас-Гринфилд указывают, что она «собирается рассуждать в основном о недостатках своей собственной страны», отмечает The Wall Street Journal. «Перечисление грехов Америки» и утверждения, что американцы - наследники расизма, «могли быть взяты из китайской газеты Global Times».