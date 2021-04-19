"Крайне опасная ситуация": ЕС призвал РФ отвести войска от границы с Украиной

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«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений», - сказал он.

Боррель также добавил, что ЕС пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской ситуации и изложить европейским министрам видение Киева происходящего на границе с РФ.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Франция привержена урегулированию кризиса на востоке Украины в рамках "нормандского формата" и ожидает сигналов от России к снижению напряженности в этом регионе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала France 3 министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

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"Нужна деэскалация, - подчеркнул он. - Необходимо, чтобы российский лидер подал соответствующие сигналы о снижении напряженности в этом регионе".

"Мы констатируем существенное наращивание военного присутствия России у границы близ Донбасса, а также в Крыму. Все это неприемлемо. Существуют минские соглашения, а также переговорная площадка - "нормандский формат", где представлены Россия, Германия, Франция и Украина. И в этих рамках следует предпринимать усилия, чтобы продвинутся [в урегулировании кризиса]. По этому пути следует идти", - сказал Ле Дриан.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским . По видеосвязи к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель . По итогам переговоров, на которых обсуждалась в том числе ситуация в Донбассе, они призвали к отводу российских войск от границы Украины и Крыма.

"С таким заявлением лидеры трёх стран выступили по итогам совместной видеоконференции", — сообщает агентство Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным», — говорится в коммюнике по итогам встречи французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон заявил о необходимости соблюдения минских договоренностей, а также выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта» на юго-востоке Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду, 14 апреля, телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом , в ходе которого они обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

По его словам, обе стороны были едины во мнении, что от России необходимо «потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации» на востоке Украины.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. До этого подобные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.

Россия создает «реальные угрозы» безопасности Европы. С таким заявлением в субботу, 17 апреля, выступила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам германского министра, такие «конкретные и непосредственные» угрозы формируют вооружение России и «ее военные действия в центре Европы».

Крамп-Карренбауэр утверждает, что в России имеются ракеты «вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями и тайно», причем эти ракеты якобы «могут достичь Германии».

Что касается перемещения российских войск внутри страны, они «не способствуют созданию доверия, а, очевидно, провоцируют реакцию», заявила министр.

При этом глава минобороны Германии призвала не трактовать ее слова как «антироссийское заявление», отметив, что это «важный политический факт», который способствует «активным мерам предосторожности» как для данной страны, так и для Европы, сообщает РИА Новости.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила России дать объяснения относительно перемещения ее войск в районе границы с Украиной. По словам главы минобороны Германии, «если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

Президент США Джо Байден сообщил, что выразил обеспокоенность «военной активностью» РФ вокруг Украины.

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"Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом", — заявил Байден в ходе своего обращения к нации.

Он также рассказал, что призывал Путина воздержаться от эскалации по Украине.

"Сейчас надо снижать напряжённость", — подчеркнул Байден, признав при этом, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Крыма.

НАТО считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами Альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

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"Низкая или средняя, — заявил Уолтерс в ходе слушаний в комитете по вооружённым силам палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос о вероятности вторжения на Украину в ближайшие недели.

Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым.

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«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.

«Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – сказал Песков.

Отвечая на просьбу дать гарантию, что российские военные на границе с Украиной не примут участие в гражданской войне на Украине, Песков напомнил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине.

«Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом. И мы, конечно, ... и мы, и европейские страны, и все страны мира, мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась», – сказал он.