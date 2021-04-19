Россия неприкрыто готовится к вторжению на Украину . Но когда его следует ожидать, неизвестно. Оно может состояться как в ближайшее время, так и через полгода-год, считает бывший руководитель запрещённого в РФ националистического движения «Правый сектор», а ныне командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош

Он утверждает, что Москва перебрасывает в самопровозглашённые народные республики Донбасса наёмников из Ростовской области Краснодарского края и северокавказских республик, чтобы восполнить недокомплект в войсках ДНР и ЛНР. На эти цели, по словам украинского радикала, Кремль выделил необходимое финансирование. Поэтому, по его мнению, в обозримой перспективе возможны военные провокации, в результате которых группировка Объединённых сил может оказаться в окружении.

Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно. Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в своё время, — заявил Ярош в интервью изданию «Обозреватель».

Он высказал мнение, что было бы неуместно «воевать в открытой степи» при превосходстве российской армии в авиации и при возможности нанесения массированных ракетных ударов. Вместо этого, предложил он, следовало бы превратить в города-крепости Херсон, Новую Каховку, Мелитополь, Запорожье, Днепр и ряд других украинских городов.

По мнению Яроша, задача максимум для Кремля — в перспективе аннексировать территории Донбасса. Причём, не только ДНР и ЛНР, но Донецкую и Луганскую области полностью, с территориями, которые сейчас находятся под контролем Киева. Для начала же, считает он, самопровозглашённые республики могут подписать с Россией некое соглашение, чтобы создать отдельный анклав в союзных отношениях по примеру юго-осетинского, абхазского или приднестровского варианта.

Ярош также уверен, что вторжение на Украину будет иметь тяжёлые последствия для самой России. В этом он рассчитывает на божью милость. Хотя и считает, что «вопрос только в количестве жертв» с обеих сторон.