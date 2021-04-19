Турция одобрила производство «Спутника V»

Сегодня член научного совета Турции по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз рассказал об одобрении производства препарата по результатам проведения необходимых испытаний. Он сообщил, что производство одной дозы «Спутника V» будет стоить около 10 долларов, а производство вакцины внутри страны устранит внешнюю зависимость.