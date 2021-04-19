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Турция одобрила производство «Спутника V»

Артём Кульша
12 минут назад
Власти Турции одобрили производство вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.
Турция одобрила производство «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня член научного совета Турции по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз рассказал об одобрении производства препарата по результатам проведения необходимых испытаний. Он сообщил, что производство одной дозы «Спутника V» будет стоить около 10 долларов, а производство вакцины внутри страны устранит внешнюю зависимость.
«Я сказал журналисту, что проводятся испытания вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — заявил доктор позже.
В январе, как сообщал «Рамблер», Российский фонд прямых инвестиций объявил о достижении договоренности с турецкой фармацевтической компанией VisCoran Ilac Sanayii A. S. о производстве «Спутника V» и начале процесса трансфера технологии.
На прошлой неделе в РФПИ объявили о подписании соглашения с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Южной Корее.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Препарат обладает эффективностью 91,6%. Его применение одобрено в 60 странах.
В мире,Маргарита Симоньян,Министерство обороны,Российский фонд прямых инвестиций,Турция,
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