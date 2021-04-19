Немцев разозлили слова Киева об их ответственности перед Украиной

«Украина очень оскорбительно вытаскивает карту моральной ответственности только для того, чтобы втянуть нас в свою войну», — написал пользователь под ником Bendman в комментариях одной из статей немецкого издания Welt. «Не надо попадаться на провокацию из Киева», — пишет пользователь Wolf B.
«Почему Германия должна быть везде? Германия как улучшитель мира? Это никогда не работало, это всегда заканчивалось катастрофой. Каждый нарушитель спокойствия ищет помощи в Германии. У нас здесь достаточно проблем», — считает Wilhelm I.