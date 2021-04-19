В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Немцев разозлили слова Киева об их ответственности перед Украиной

Ura.Ru
37 минут назад
Украина пытается втянуть Германию в конфликт с Россией, применяя оскорбительные методы. Такое мнение высказали читатели немецкой прессы.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин обязан помочь Киеву «вернуть» Крым, поскольку ФРГ несет ответственность за преступления нацистов на территории страны в годы Второй мировой войны, пишет «Национальная служба новостей». Также Мельник попросил западные государства вернуть Украине статус ядерной державы.
«Украина очень оскорбительно вытаскивает карту моральной ответственности только для того, чтобы втянуть нас в свою войну», — написал пользователь под ником Bendman в комментариях одной из статей немецкого издания Welt. «Не надо попадаться на провокацию из Киева», — пишет пользователь Wolf B.
«Почему Германия должна быть везде? Германия как улучшитель мира? Это никогда не работало, это всегда заканчивалось катастрофой. Каждый нарушитель спокойствия ищет помощи в Германии. У нас здесь достаточно проблем», — считает Wilhelm I.
Другие читатели уверены, что Германия не должна помогать Украине в споре с Россией. «Германия должна держаться подальше от этого», — пишет Hans G. Также пользователи предположили, что с подобной риторикой Украина вскоре может запросить репарации за Вторую мировую войну.
В мире,Видео,Андрей Мельник,Республика Крым,Киев,Россия,Украина,Германия,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители