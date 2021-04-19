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В Британии подготовили законопроект для защиты от «враждебных стран»

ИА Regnumиещё 5
3 часа назад
В Великобритании готовят законопроект «о защите нации от враждебных государств», согласно которому работающие в королевстве лица от имени иностранных правительств будут обязаны регистрировать своё присутствие в этой стране. Об этом сообщает газета The Times.
В Британии нашли способ борьбы с "враждебной" Россией
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует воспользоваться речью королевы Елизаветы II 11 мая, чтобы представить соответствующие поправки.
Законопроект требует ото всех лиц, которые работают от имени иностранных правительств, регистрировать свое присутствие в королевстве. За невыполнение требования будет грозить уголовная ответственность.
Как пишет The Times, премьер-министр Джонсон полон решимости продолжать данные меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Линди Кэмерон на онлайн-мероприятии Университета Квинс в Белфасте заявила, что наибольшую угрозу для Великобритании в сфере кибербезопасности представляет Россия.
Отметим, Форин-офис 15 апреля вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина из-за кибератак и вмешательства в дела США, приписываемых России, а также из-за «наращивания вооружённых сил» России у границы с Украиной.
В мире,Андрей Келин,Елизавета II,Борис Джонсон,Газета The Times,Соединенное Королевство,
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