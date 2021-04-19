Украинский шеф-повар призвал декоммунизировать кухню

Он предложил использовать систему налогов и сборов, заставляя платить больше тех, кто хочет сохранить советские пищевые традиции. Например, заставить платить 20% налога на те или иные продукты или блюда. Клопотенко сказал, что для этого нужна политическая воля, но поскольку ее сейчас на Украине нет, приходится «раскручивать» борщ.