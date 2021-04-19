Чехия обвинила Россию в заговоре против болгарского бизнесмена

Спецслужбы России планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии , а позже — в Болгарии , заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек . Он уверен, что это связано с покушением на предпринимателя Эмилиана Гебрева, которого ранее отравили.

По словам Гамачека, российские спецслужбы не хотели взрывать склад боеприпасов в Моравии в 2014 году. Они якобы планировали сначала доставить оружие Гебреву.

Самого бизнесмена в 2015 году отравили, но он выжил. Суд в Болгарии обвинил в покушении трёх россиян, пишет «Интерфакс».

Глава МВД Чехии заявил местному радио, что у полиции страны достаточно данных, указывающих на причастность российских спецслужб к взрыву в 2014 году.

Также СМИ Чехии пишут, что склад, о котором сообщил Гамачек, как раз принадлежал Гебреву. Он продавал оружие киевским властям.

Ранее Прага выслала 18 российских дипломатов, которые якобы занимались разведывательной деятельностью, прикрываясь своим статусом. Их обвинили в причастности к взрыву на складе в 2014 году.