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На Украине завели дело против депутата Рады из-за нарушения карантина

ИА Regnumиещё 4
1 час назад
Полиция Киева возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-служба ведомства.
Депутата Рады будут судить из-за нарушения карантина
Фото: ТАССТАСС
Парламентария подозревают в организации вечеринки в честь 26-летия жены.
По данным журналистов нескольких украинских СМИ, мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. На нём присутствовало около 30 гостей. Автомобиль депутата простоял у здания всю ночь, а утром в отель нагрянула полиция.
Напомним, до конца апреля в Киеве действует жёсткий карантин. Общественным транспортом могут пользоваться только люди, имеющие специальный пропуск. Все массовые мероприятия отменены, а заведения общепита работают исключительно на вынос.
В мире,Громкие уголовные дела ,Верховная Рада,Киев,Украина,
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