Депутата Рады будут судить из-за нарушения карантина

Полиция Киева
возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины
от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-служба ведомства.
Парламентария подозревают в организации вечеринки в честь 26-летия жены.
По данным журналистов нескольких украинских СМИ, мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. На нём присутствовало около 30 гостей. Автомобиль депутата простоял у здания всю ночь, а утром в отель нагрянула полиция.
Напомним, до конца апреля в Киеве действует жёсткий карантин. Общественным транспортом могут пользоваться только люди, имеющие специальный пропуск. Все массовые мероприятия отменены, а заведения общепита работают исключительно на вынос.