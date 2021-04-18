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КГБ Белоруссии сообщил о связи адвоката Зенковича со спецслужбами США

Lenta.ru
35 минут назад
Адвокат Юрий Зенкович, который, как сообщалось, готовил покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, связан со спецслужбами США. Об этом заявили в КГБ страны, передает ТАСС.
КГБ сообщил о связи Зенковича со спецслужбами США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он, по информации спецслужб, пытался вербовать военных для свержения власти, предлагая им деньги.
«Он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», — говорится в сообщении.
Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сейчас задержанные помещены в СИЗО, они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
В субботу, 17 апреля, Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам президента, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.
Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.
В мире,Александр Федута,Александр Лукашенко,ФСИН,КГБ РБ,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Беларусь,Соединенные Штаты,
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