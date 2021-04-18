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Елизавета II оставила на гробу принца трогательное письмо

Newsru.com
15 минут назад
Королева Великобритании Елизавета II во время прощания со своим супругом герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом оставила на его гробу трогательное письмо. В нём она подписалась своим детским именем, которым почивший ласково называл её, передаёт People.
Елизавета II оставила на гробу принца трогательное письмо
Фото: ReutersReuters
Записка, написанная от руки, была подписана именем Лиллибет. Такое прозвище дал монарху её отец, король Георг VI. В детстве Её Величество не могла выговаривать своё полное имя, поэтому родитель дал ей такое. Позднее королеву так называл супруг, что говорит о большой нежности в отношениях представителей британского королевского двора.
Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых весенних цветов, который выбрала его 94-летняя жена. Письмо располагалось рядом с букетом.
О содержании письма не сообщается. Тем не менее, можно предположить, что в нём были написаны трогательные слова прощания с возлюбленным.
Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.
Ранее NEWS.ru писал, что принцу Чарльзу стало плохо во время церемонии похорон с почившим отцом, герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом. Мужчина даже чуть не упал в обморок. Журналистам удалось снять монаршую особу в то время, как он вёл автомобиль. На снимке принц Чарльз выглядел подавленным и, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Очевидцы утверждают, что потеря отца сильно ударила по принцу.
В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Соединенное Королевство,
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