Елизавета II оставила на гробу принца трогательное письмо

Королева Великобритании Елизавета II во время прощания со своим супругом герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом оставила на его гробу трогательное письмо. В нём она подписалась своим детским именем, которым почивший ласково называл её, передаёт People.

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Записка, написанная от руки, была подписана именем Лиллибет. Такое прозвище дал монарху её отец, король Георг VI. В детстве Её Величество не могла выговаривать своё полное имя, поэтому родитель дал ей такое. Позднее королеву так называл супруг, что говорит о большой нежности в отношениях представителей британского королевского двора.

Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых весенних цветов, который выбрала его 94-летняя жена. Письмо располагалось рядом с букетом.

О содержании письма не сообщается. Тем не менее, можно предположить, что в нём были написаны трогательные слова прощания с возлюбленным.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.