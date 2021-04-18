В США усомнились в оправданности санкций против России

Согласно сообщению, специалисты по кибербезопасности отмечают, что история со взломом программного обеспечения SolarWinds является скорее примером кибершпионажа, а не хакерской атакой. Издание приводит слова профессора Университета Джонса Хопкинса Томаса Рида. Он считает, что западная разведка проводит аналогичные инциденту с SolarWinds операции по кибершпионажу.