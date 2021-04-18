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В США усомнились в оправданности санкций против России

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад
Американские эксперты поставили под сомнение оправданность антироссийских санкций, введенных администрацией президента США Джозефа Байдена из-за предполагаемой кибератаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно сообщению, специалисты по кибербезопасности отмечают, что история со взломом программного обеспечения SolarWinds является скорее примером кибершпионажа, а не хакерской атакой. Издание приводит слова профессора Университета Джонса Хопкинса Томаса Рида. Он считает, что западная разведка проводит аналогичные инциденту с SolarWinds операции по кибершпионажу.
"Сложный вопрос сводится к тому, чем (инцидент) с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций "Пять глаз" (Five Eyes, в который помимо США входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство", - сказал он.
Издание отмечает, что некоторые советники Байдена рекомендовали ему воздержаться от санкций в связи с ситуацией вокруг SolarWinds, поскольку это может подвергнуть США критике на международном уровне из-за схожих действий Вашингтона.
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