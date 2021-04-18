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Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке

Lenta.ruиещё 1
26 минут назад
Cооснователь компании Adobe Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Associated Press.
Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке
Фото: ReutersReuters
Как сообщили в компании, проживавший в пригороде Лос-Анджелеса Гешке скончался в пятницу, 16 апреля.
«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий», — добавили там.
Причина его смерти не сообщается.
Гешке начал карьеру в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году он основал Adobe. Гешке принимал участие в разработке технологии Portable Document Format (PDF).
В 2009 году экс-президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью в области технологий и инноваций.
В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из подозреваемых задержали с выкупом в 650 тысяч долларов, после чего он привел полицию к месту, где разработчика удерживали.
В мире,Барак Обама,Лос-Анджелес,
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