Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке

Гешке начал карьеру в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году он основал Adobe. Гешке принимал участие в разработке технологии Portable Document Format (PDF).

В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из подозреваемых задержали с выкупом в 650 тысяч долларов, после чего он привел полицию к месту, где разработчика удерживали.