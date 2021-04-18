В США женщину задержали из-за угроз убийства Камалы Харрис

Жительницу американского штата Флорида задержали за угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

По имеющимся данным, задержанная — 39-летняя жительница Майами Нивиэн Фелпс. Власти сообщают, что в феврале она отправляла своему супругу, который находится в тюрьме, фотографии и видеозаписи, содержавшие соответствующие угрозы.

В частности, женщина заявляла о ненависти в адрес президента Байдена и вице-президента Харрис, а также озвучивала заявления о намерении убийства последней.

Также задержанная сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.

Мать Нивиэн Фелпс утверждает, что её дочь больна и не может себя контролировать, поэтом с неё следует снять все обвинения.

В настоящий момент Фелпс задержана. Если её признают виновной, ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.