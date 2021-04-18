«Булькал в ответ»: Лукашенко о реакции Байдена на вопросы Путина

Он добавил, что у него вызывает удивление поведение американцев, и выразил благодарность российскому лидеру за попытку обсудить планирующийся госпереворот в Белоруссии с Байденом.

Ранее видеозапись, на которой якобы проходит обсуждение планов военного переворота в Белоруссии, опубликовал Telegram-канал ОНТ. Участники беседы, в частности, говорят о том, что первой задачей является «устранение самого главного». Вторая задача — блокировка внутренних войск и ОМОНа, после чего необходимо занять несколько значимых объектов в центре города: радиостанцию и телевидение, дабы зачитать своё обращение к гражданам, писал NEWS.ru.