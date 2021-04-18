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«Булькал в ответ»: Лукашенко о реакции Байдена на вопросы Путина

News.ru
53 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 17 апреля, рассказал о готовящемся в стране госперевороте и покушении не него и его семью. Он рассказал, что этот вопрос Владимир Путин обсудил с американским президентом Джо Байденом, но никаких вразумительных ответов не получил.
«Булькал в ответ»: Лукашенко о реакции Байдена на вопросы Путина
Фото: YoutubeYoutube
Бульканье - и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл, - сказал Лукашенко в интервью ОНТ.
Он добавил, что у него вызывает удивление поведение американцев, и выразил благодарность российскому лидеру за попытку обсудить планирующийся госпереворот в Белоруссии с Байденом.
Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства, - подчеркнул Лукашенко.
Ранее видеозапись, на которой якобы проходит обсуждение планов военного переворота в Белоруссии, опубликовал Telegram-канал ОНТ. Участники беседы, в частности, говорят о том, что первой задачей является «устранение самого главного». Вторая задача — блокировка внутренних войск и ОМОНа, после чего необходимо занять несколько значимых объектов в центре города: радиостанцию и телевидение, дабы зачитать своё обращение к гражданам, писал NEWS.ru.
В мире,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Владимир Путин,Азербайджан,Беларусь,
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