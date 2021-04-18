140 млн составило число заразившихся COVID в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 140,32 млн, увеличившись за сутки более чем на 809 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,4 тыс., превысив 3 млн.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 15:35 мск 18 апреля в ВОЗ поступили сведения о 140 322 903 инфицированных и 3 003 794 умерших. Число заразившихся увеличилось на 809 004, умерших - на 11 481. Четвертый день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более трети случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (272 989), на втором месте - Северная и Южная Америка (254 847), на третьем - Европа (203 134).