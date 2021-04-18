В ФСБ рассказали о предотвращении госпереворота в Белоруссии

ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии . Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из КГБ Белоруссии пресекли деятельность злоумышленников. Как рассказали в ведомстве, заговорщики настаивали на необходимости физического устранения руководства республики, а также планировали захват телецентров. Их конечной целью, по данным спецслужб, было изменение конституционного строя Белоруссии.

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В ФСБ России рассказали о предотвращении планировавшегося госпереворота в Белоруссии. Спецоперация проводилась совместно с КГБ республики. По данным силовиков, заговорщики планировали убийство главы Белоруссии.

«Пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича , планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко », — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Отмечается, что благодаря «упреждающей информации», полученной от белорусской стороны, стало известно о подготовке Зянковичем и Федутой вооружённого мятежа.

Как рассказали в ФСБ, злоумышленники обсуждали свои планы в одном из интернет-мессенджеров. В дальнейшем они провели в Москве встречу «с использованием доступных им мер конспирации», на которую пригласили оппозиционно настроенных генералов вооружённых сил Белоруссии.

Позднее, пояснили в ФСБ, Зянкович прибыл в Москву «после проведённых консультаций в США и Польше». Встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов.

«В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики», — говорится в сообщении ФСБ.

В планы заговорщиков входил захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.

Наряду с этим, рассказали в ФСБ, готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур.

Как следует из сообщения ведомства, активную фазу должны были начать некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на так называемых «скрытых базах». По информации российских силовиков, датой осуществления военного переворота оппозиционеры выбрали 9 мая.

«Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения». При этом Зянкович планировал стать «куратором» парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой», — рассказали в ФСБ.

Впоследствии заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнёрам, заявили в ФСБ.

По решению следственных органов Белорусии, в отношении Зянковича и Федуты расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 белорусского УК — заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти.

Тем временем телеканал ОНТ (Общенациональное телевидение Белоруссии) опубликовал видеозапись, на которой предположительно зафиксирована встреча заговорщиков, на которой они обсуждают свои планы.

«Задача 1 у нас, получается, — устранить самого главного. Задача 2 — занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — говорит на видео один из участников беседы.

Сам Александр Лукашенко рассказал, что на него и его детей планировалось покушение. Он также сделал предположения об участии в этих событиях зарубежных спецслужб. Видеозапись выступления президента опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центральное разведывательное управление, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме», — рассказал белорусский лидер.

По словам президента, в планах у задержанных был «захват ребёнка (Лукашенко. — RT) — одного, второго, как получится».

Наряду с этим Лукашенко предполагает, что задача на его устранение, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.