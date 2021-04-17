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Словения решила купить «Спутник V» без одобрения в ЕС

Newsru.com
24 минуты назад
Словения намерена закупить вакцину «Спутник V» не дожидаясь одобрения Агентства по лекарствам ЕС. Препарат хотят начать применять сразу после решения регулятора.
Словения решила купить «Спутник V» без одобрения ЕС
Фото: NEWS.ruNEWS.ru
В Национальном институте общественного здоровья (NJIZ) рекомендовали властям страны купить вакцины от коронавирусной инфекции, которые ждут одобрения регулятора. К ним относится и российский «Спутник V», сообщает государственное словенское агентство STA
Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах, и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором, — говорится в заявлении представителя Национального института общественного здоровья.
По данным за 16 апреля, в Словении коронавирусной инфекцией заразились 230 826 человек. Умерли 4147.
Ранее власти Индии одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации. Заявка была утверждена государственным регулятором Индии в области лекарств. Теперь решение должен принять Генеральный контролёр лекарственных средств страны и только после этого российский препаратом начнут прививать население.
Как писал NEWS.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения проверят производство «Спутник V» в мае и июне. Решение после проверки будет принято после получения всех данных и проведения инспекций.
В мире,ВОЗ,ЕС,Словения,
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