Словения решила купить «Спутник V» без одобрения ЕС

Словения намерена закупить вакцину «Спутник V» не дожидаясь одобрения Агентства по лекарствам ЕС . Препарат хотят начать применять сразу после решения регулятора.

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В Национальном институте общественного здоровья (NJIZ) рекомендовали властям страны купить вакцины от коронавирусной инфекции, которые ждут одобрения регулятора. К ним относится и российский «Спутник V», сообщает государственное словенское агентство STA

Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах, и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором, — говорится в заявлении представителя Национального института общественного здоровья.

По данным за 16 апреля, в Словении коронавирусной инфекцией заразились 230 826 человек. Умерли 4147.

Ранее власти Индии одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации. Заявка была утверждена государственным регулятором Индии в области лекарств. Теперь решение должен принять Генеральный контролёр лекарственных средств страны и только после этого российский препаратом начнут прививать население.