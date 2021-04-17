Полуголая женщина выскочила из толпы на похоронах принца Филиппа

В Британии сегодня похоронили принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы. Местная пресса пишет, что королева выглядела убитой горем и в одиночестве вытирала слезы в часовне замка. Она почтительно склонила голову, сопровождая гроб своего любимого Филиппа в последний путь. Их старший сын принц Чарльз
плакал, когда шел за гробом в церковь в сопровождении других скорбящих членов королевской семьи. Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным штандартом. На штандарте лежала сабля, военно-морская фуражка и венок из цветов. Гроб опустили на необычный катафалк - Land Rover, сконструированный для похорон по чертежам покойного.