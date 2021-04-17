В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

На похоронах принца Филиппа задержали полуголую женщину

Майк Габриелян
30 минут назад
На похоронах мужа британской королевы, принца Филиппа произошел скандал. В минуту молчания полуголая женщина выскочила перед похоронной процессией и прокричала «Save the planet!» - «Спасите планету! Об инциденте сообщает Daily Express.
Полуголая женщина выскочила из толпы на похоронах принца Филиппа
Фото: ReutersReuters
После этого бодипозитивная эко-дебоширка промчалась вдоль стен Виндзорского замка и запрыгнула на статую королевы Виктории. Женщина была в кепке и очках, но без футболки и бюстгальтера. Полицейские сняли её и увезли в участок.
Позже в Сети появились фото, на которых видно, как полисмены задерживают полуголую активистку и подбирают её одежду.
В Британии сегодня похоронили принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы. Местная пресса пишет, что королева выглядела убитой горем и в одиночестве вытирала слезы в часовне замка. Она почтительно склонила голову, сопровождая гроб своего любимого Филиппа в последний путь. Их старший сын принц Чарльз плакал, когда шел за гробом в церковь в сопровождении других скорбящих членов королевской семьи. Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным штандартом. На штандарте лежала сабля, военно-морская фуражка и венок из цветов. Гроб опустили на необычный катафалк - Land Rover, сконструированный для похорон по чертежам покойного.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно о последнем желании принца Филиппа.
В мире,Чарльз Виндзор,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители