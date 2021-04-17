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Bloomberg: США могут ввести запрет для американских компаний на покупку рублевых облигаций

Национальная Служба Новостейиещё 6
36 минут назад
Новым эпизодом в санкционной войне с Россией может стать ужесточение рестрикций против российских долговых ценных бумаг. А именно запрет покупки для американских компаний рублевых облигаций российских госбанков.
Российским ценным бумагам грозят новые санкции США
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и уточняет, что речь идет о приобретении ценных бумаг не только на первичном, но и на вторичном рынке.
Ужесточение санкций в США готовят на тот случай, «если "российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», сообщает РИА Новости.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США, введенные 15 апреля в отношении 32 граждан и юрлиц и предусматривающие высылку десяти российских дипломатов.
В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.
Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.
В мире,МИД,Bloomberg,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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