Российским ценным бумагам грозят новые санкции США

Новым эпизодом в санкционной войне с Россией
может стать ужесточение рестрикций против российских долговых ценных бумаг. А именно запрет покупки для американских компаний рублевых облигаций российских госбанков.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и уточняет, что речь идет о приобретении ценных бумаг не только на первичном, но и на вторичном рынке.
Ужесточение санкций в США
готовят на тот случай, «если "российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», сообщает РИА Новости.
Ранее министерство иностранных дел РФ
опубликовало список ответных мер на санкции США, введенные 15 апреля в отношении 32 граждан и юрлиц и предусматривающие высылку десяти российских дипломатов.
В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.
Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.