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Акула погналась за гребнистым крокодилом и попала на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Любопытная акула погналась за гребнистым крокодилом у берегов Островов Уэссел на Северной территории Австралии. На видео с морскими хищниками обратило внимание издание Daily Mail.
В субботу, 10 апреля, Дункан Бротчи (Duncan Brotchie) снял на видео плывущего на поверхности воды гребнистого крокодила. На записи видно, что за рептилией погналась акула.
«Я сделал несколько фотографий крокодила. Неожиданно появилась акула, и я начал снимать видео. Я пытался следовать за ними», — рассказал Бротчи.
Он пояснил, что находился в десяти метрах от хищников, но видел только изображение с дрона, так как вода сильно блестела на солнце. Предположительно, рептилию преследовала тигровая акула.
«Акула подобралась очень близко к крокодилу. Я думал, что сейчас что-то случится», — отметил австралиец.
Бротчи рассказал, что крокодил выглядел довольно утомленным из -за преследования и пытался избавиться от акулы. Через какое-то время он скрылся от хищной рыбы на прибрежных скалах.
В мире,Экология,Видео,Австралия,
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