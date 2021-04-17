Акула погналась за гребнистым крокодилом и попала на видео

Любопытная акула погналась за гребнистым крокодилом у берегов Островов Уэссел на Северной территории Австралии . На видео с морскими хищниками обратило внимание издание Daily Mail.

В субботу, 10 апреля, Дункан Бротчи (Duncan Brotchie) снял на видео плывущего на поверхности воды гребнистого крокодила. На записи видно, что за рептилией погналась акула.

«Я сделал несколько фотографий крокодила. Неожиданно появилась акула, и я начал снимать видео. Я пытался следовать за ними», — рассказал Бротчи.

Он пояснил, что находился в десяти метрах от хищников, но видел только изображение с дрона, так как вода сильно блестела на солнце. Предположительно, рептилию преследовала тигровая акула.

«Акула подобралась очень близко к крокодилу. Я думал, что сейчас что-то случится», — отметил австралиец.