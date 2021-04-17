Агенты ЦРУ хотели убить в 1960 году кубинского лидера Рауля Кастро . Документы об организации покушения рассекречены только теперь. Црушники намеревались устроить авиакатастрофу, подкупив пилота самолета, на котором летел Рауль, передает ТАСС.

Агентство ссылается на американскую исследовательскую организацию «Архив по нацбезопасности» при Университете Джорджа Вашингтона . В её распоряжение попали рассекреченные документы спецслужбы.

ЦРУ планировало, что завербованный пилот Хосе Рауль Мартинес организует катастрофу во время перелета Кастро из Праги в Гавану в июле 1960 года. Пилоту пообещали 10 тысяч долларов. В случае его гибели двое сыновей получили бы высшее образование в США.

Мартинес готов был организовать ряд неполадок во время полёта, но отказался от «отказа двигателя». По его мнению, это угрожало бы жизни других пассажиров.

Уже после вылета Мартинеса Вашингтон дал запоздалое указание об отмене операции. Однако связаться с пилотом не получилось. К большому облегчению ЦРУ, приземлившийся пилот сказал, что «у него не было возможности устроить несчастный случай».