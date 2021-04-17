В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

10 000 долларов за авиакатастрофу: рассекречен план покушения ЦРУ на Рауля Кастро

Майк Габриелян
40 минут назад
Агенты ЦРУ хотели убить в 1960 году кубинского лидера Рауля Кастро. Документы об организации покушения рассекречены только теперь. Црушники намеревались устроить авиакатастрофу, подкупив пилота самолета, на котором летел Рауль, передает ТАСС.
Агентство ссылается на американскую исследовательскую организацию «Архив по нацбезопасности» при Университете Джорджа Вашингтона. В её распоряжение попали рассекреченные документы спецслужбы.
ЦРУ планировало, что завербованный пилот Хосе Рауль Мартинес организует катастрофу во время перелета Кастро из Праги в Гавану в июле 1960 года. Пилоту пообещали 10 тысяч долларов. В случае его гибели двое сыновей получили бы высшее образование в США.
Мартинес готов был организовать ряд неполадок во время полёта, но отказался от «отказа двигателя». По его мнению, это угрожало бы жизни других пассажиров.
Уже после вылета Мартинеса Вашингтон дал запоздалое указание об отмене операции. Однако связаться с пилотом не получилось. К большому облегчению ЦРУ, приземлившийся пилот сказал, что «у него не было возможности устроить несчастный случай».
Ранее «Рамблер» передавал, что Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Об этом накануне сообщил центральный печатный орган компартии, газета Granma.
В мире,Видео,Джордж Вашингтон,Рауль Кастро,ЦРУ,ИТАР-ТАСС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители