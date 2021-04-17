На месте похорон принца Филиппа заметили вооруженных людей

Из-за коронавирусных ограничений непосредственно в часовне смогут присутствовать всего лишь 30 человек, список которых Елизавета II согласовала накануне. В их число неожиданно попала графиня Маунтбеттен Бирманская, не входящая в королевскую семью, но которую ранее называли юной фавориткой принца Филиппа. Какое-то время назад паре даже приписывали роман. Всех остальных призвали смотреть церемонию по телевизору — местные каналы будут вести прямую трансляцию.