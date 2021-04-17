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На месте похорон принца Филиппа заметили вооруженных людей

Экспресс газета
2 часа назад
Траурная церемония проходит в Виндзоре
На месте похорон принца Филиппа заметили вооруженных людей
Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMONAnnegret Hilse/SVEN SIMON
Сегодня, 17 апреля, в Великобритании проходят похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Напомним, что супруг королевы Елизаветы II отошел в лучший мир 9 апреля, совсем немного не дожив до своего 100-летнего юбилея. Согласно решению Букингемского дворца, траурная церемония идет в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
По данным британского таблоида The Sun, накануне на месте похорон принца Филиппа заметили вооруженных людей. Это полицейские с винтовками, которые взяли Виндзорский замок в тройное кольцо. Кроме того, стражи порядка на резиновых лодках патрулируют близлежащую реку. Наконец, на подходах к замку установили специальные ограждения. Все эти меры безопасности предпринимаются из-за опасений терактов. Кроме того, полицейские готовятся к сдерживанию толпы. Впрочем, пока что все идет к тому, что похороны пройдут без серьезных инцидентов.
Из-за коронавирусных ограничений непосредственно в часовне смогут присутствовать всего лишь 30 человек, список которых Елизавета II согласовала накануне. В их число неожиданно попала графиня Маунтбеттен Бирманская, не входящая в королевскую семью, но которую ранее называли юной фавориткой принца Филиппа. Какое-то время назад паре даже приписывали роман. Всех остальных призвали смотреть церемонию по телевизору — местные каналы будут вести прямую трансляцию.
В мире,Елизавета II,Соединенное Королевство,
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