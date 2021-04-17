По данным британского таблоида The Sun
, накануне на месте похорон принца Филиппа заметили вооруженных людей. Это полицейские с винтовками, которые взяли Виндзорский замок в тройное кольцо. Кроме того, стражи порядка на резиновых лодках патрулируют близлежащую реку. Наконец, на подходах к замку установили специальные ограждения. Все эти меры безопасности предпринимаются из-за опасений терактов. Кроме того, полицейские готовятся к сдерживанию толпы. Впрочем, пока что все идет к тому, что похороны пройдут без серьезных инцидентов.