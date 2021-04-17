Зеленский обвинил Москву в якобы попытке оказать давление на страны Запада и испытать на прочность их отношения с Киевом путем сосредоточения сил вблизи украинской границы. Он заверил, что смотрит на ситуацию "абсолютно трезво" и не исключает ни одного из рассматриваемых вариантов развития событий.