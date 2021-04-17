Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с утверждениями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, перемещение российских войск по территории Российской Федерации не должно беспокоить другие государства. Он подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Песков также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.