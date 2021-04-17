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Украинец умер после вакцинации препаратом Covishield

News.ru
50 минут назад
Житель Львовской области скончался на следующий день после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield. Об этом сообщил глава области Максим Козицкий.
Украинец умер после вакцинации препаратом Covishield
Фото: Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look PressSultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской обладминистрации, 15 апреля мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19, — написал в Facebook Козицкий.
Он отметил, что этот случай сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Департамента здравоохранения Львовской администрации.
Руководитель региона подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.
Как писал NEWS.ru, в марте провизор аптеки в военном госпитале Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве называют острый мозговой инсульт. Вакцинацию он прошёл 15 марта, а на следующий день его госпитализировали с подозрением на инсульт. Провизор страдал тяжёлыми заболеваниями сердца и сосудов, диабетом и имел ряд других сопутствующих болезней.
В мире,Минздрав РФ,
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