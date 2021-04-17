Украинец умер после вакцинации препаратом Covishield

Житель Львовской области скончался на следующий день после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield. Об этом сообщил глава области Максим Козицкий.

Фото: Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской обладминистрации, 15 апреля мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19, — написал в Facebook Козицкий.

Он отметил, что этот случай сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Департамента здравоохранения Львовской администрации.

Руководитель региона подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.