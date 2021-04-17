Украинец умер после вакцинации препаратом Covishield

Как писал NEWS.ru, в марте провизор аптеки в военном госпитале Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве
называют острый мозговой инсульт. Вакцинацию он прошёл 15 марта, а на следующий день его госпитализировали с подозрением на инсульт. Провизор страдал тяжёлыми заболеваниями сердца и сосудов, диабетом и имел ряд других сопутствующих болезней.