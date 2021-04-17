Принца Гарри хотели заставить жениться по суду

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Девушка утверждала, что вела с особой королевской крови переписку в социальных сетях, и в итоге получила предложение о замужестве.

Обрадованная невеста по переписке даже написала отцу виртуального жениха, правда, ответа не получила, - рассказывает «Комсомольская Правда» со ссылкой на The Independent.

Когда же стало ясно, что свадьбы не видать, Каур сочла себя обманутой и обратилась в суд, дабы все-таки заставить коварного изменщика выполнить обещание.

После проведенного расследования оказалось, что барышню жестоко разыграли.

Переписку с ней вел местный житель из деревенского интернет-кафе в индийской штате Пенджаб.