В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Принца Гарри хотели заставить жениться по суду

Ирина Лебедева
14 минут назад
Некая Палвиндер Каур, жительница Индии, обратилась в суд с иском к принцу Гарри.
Принца Гарри хотели заставить жениться по суду
Фото: ReutersReuters
Девушка утверждала, что вела с особой королевской крови переписку в социальных сетях, и в итоге получила предложение о замужестве.
Обрадованная невеста по переписке даже написала отцу виртуального жениха, правда, ответа не получила, - рассказывает «Комсомольская Правда» со ссылкой на The Independent.
Когда же стало ясно, что свадьбы не видать, Каур сочла себя обманутой и обратилась в суд, дабы все-таки заставить коварного изменщика выполнить обещание.
После проведенного расследования оказалось, что барышню жестоко разыграли.
Переписку с ней вел местный житель из деревенского интернет-кафе в индийской штате Пенджаб.
Как ранее сообщал «Рамблер», принц Гарри после разрыва со старшими членами королевской семьи лишился титулов, теперь он просто герцог Сассекский, а не его королевское высочество.
Соответствующее распоряжение выпустила королева Елизавета II.
В мире,принц Гарри,Елизавета II,Комсомольская правда,The Independent,Индия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители