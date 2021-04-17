Госдеп отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИДе отметили, что это станет "зеркальным ответом" на санкции в отношении российских официальных лиц, которых Вашингтон в марте внес в свой черный список. До этого стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.