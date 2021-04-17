Госдеп отреагировал на высылку своих дипломатов из России

Госдеп выразил сожаление о "ведущих к эскалации и достойных сожаления" контрмерах РФ и оставляет за собой право ответить на них, заявил представитель. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя госдепартамента.
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"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД России заявили, что Москва в ближайшее время обнародует список восьми высокопоставленных чиновников и деятелей США, которым на бессрочной основе закроют въезд в РФ.
В МИДе отметили, что это станет "зеркальным ответом" на санкции в отношении российских официальных лиц, которых Вашингтон в марте внес в свой черный список. До этого стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.