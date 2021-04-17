Власти Италии объявили об ослаблении карантинных мер

Кроме того, он отметил, что вскоре работу смогут возобновить рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а также все школьники вернутся на очное обучение. По словам министра, будет разрешено передвигаться между регионами, однако сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.