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В Италии ослабление карантинных мер начнется с 26 апреля

Газета.Ru
1 час назад
Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции заявил, что карантинные меры, которые были введены итальянским правительством в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля. Об этом сообщает издание La Repubblica.
Власти Италии объявили об ослаблении карантинных мер
Фото: EPAEPA
"Правительство решило начать постепенное послабление ограничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", — подчеркнул Драги.
Кроме того, он отметил, что вскоре работу смогут возобновить рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а также все школьники вернутся на очное обучение. По словам министра, будет разрешено передвигаться между регионами, однако сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.
Ранее директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро сообщила, что Барселона может начать прием российских туристов в конце лета или осенью, в случае введения в ЕС цифровых "коронавирусных паспортов", а также признания аналогичных документов с третьими странами. До этого министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что страна готова принять туристов летом при соблюдении одного из трех условий.
В мире,Марио Драги,ЕС,Италия,
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