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Рауль Кастро ушел с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы

ТАСС
54 минуты назад
Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом в пятницу сообщает центральный печатный орган кубинской компартии газета Granma.
Рауль Кастро отказался от руководства страной
Фото: © EPA-EFE/ALEJANDRO ERNESTO© EPA-EFE/ALEJANDRO ERNESTO
"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.
"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.
Рауль Кастро надеется на уважительный диалог в отношениях США и Кубы, сообщается на сайте компартии. "Он (уходящий первый секретарь партии - прим. ТАСС) добавил, что Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", - говорится в тексте сообщения.
Кастро также отметил, что приверженность Кубы процессам интеграции Латинской Америки и Карибского бассейна непоколебима.
"Кубинцы ни на мгновение не откажутся от задачи сделать нашу Америку общей родиной для наших детей", - заявил он.
В мире,Рауль Кастро,ИТАР-ТАСС,Куба,
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