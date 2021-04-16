Рауль Кастро отказался от руководства страной

Рауль Кастро надеется на уважительный диалог в отношениях США и Кубы, сообщается на сайте компартии. "Он (уходящий первый секретарь партии - прим. ТАСС) добавил, что Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", - говорится в тексте сообщения.