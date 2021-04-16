Рауль Кастро отказался от руководства страной

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.
"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.
"Кубинцы ни на мгновение не откажутся от задачи сделать нашу Америку общей родиной для наших детей", - заявил он.