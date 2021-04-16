В Турции зафиксировали новый рекорд по заражению COVID

Ранее ведущая новостей Первого канала Екатерина Андреева
эмоционально отреагировала на произошедший с ней инцидент в Турции. Журналистка возвращалась из ЮАР в Россию через Стамбул. Из-за введённых ограничительных мер она долго не могла вылететь в Москву. Андреева заявила, что Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова
обманули её, когда рассказывали, что все туристы смогут без проблем вернуться домой. Позже телеведущая удалила свои записи в Instagram, но их скриншоты успели сделать некоторые СМИ.