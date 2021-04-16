Пока вы не уснули: Кремль раскритиковал позицию Турцию по Крыму

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Кремль заявил о неправильной позиции Турции по Крыму

В Кремле надеются убедить Анкару в неправильности позиции по Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков выразил надежду на то, что Москва со временем способна убедить турецкую сторону в правильности своей позиции по крымскому вопросу.

На дне Баренцева моря нашли советскую подлодку

На дне Баренцева моря нашли советскую подлодку. Она затонула во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны

Помощник Путина изложил послу США ответные меры на санкции

Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России ", - сообщил Песков.

«Не ответили»: Зеленский пожаловался на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, что звонил российскому лидеру, но ему «не ответили». Текст интервью размещен на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что решил связаться с Владимиром Путиным после обострения ситуации в Донбассе и гибели четыре украинских военнослужащих.

Врача-педофила задержали в Москве

телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве следователи задержали мужчину, который подозревается во многолетнем сексуальном насилии над детьми.

По данным Следственного комитета, в период с 2015 по 2019 год мужчина представлялся врачом и путем обмана совершал над несовершеннолетними насильственные действия сексуального характера, снимая происходящее на фотоаппарат.

МИД Литвы вызвал посла России

МИД Литвы в пятницу вызвал посла РФ Алексея Исакова , чтобы вручить ему ноту с выражением неодобрения российской внешней политики.

"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также [по поводу] нарушений прав человека", - говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.

Россиян предупредили об изъятии заброшенных дач

Граждане могут лишиться заброшенных дач, предупредила адвокат Ирина Зуй. Власти могут изъять землю через суд, если объекты на участке угрожают безопасности других людей.

По словам эксперта, опасным объектом считается даже пруд на неогороженном участке, в котором предположительно могут утонуть дети.

Ефремов впервые увиделся с женой в колонии

Российский актер Михаил Ефремов , наконец, встретился с женой в колонии под Белгородом. Он не мог договориться о свидании с ноября 2020 года, пишут в СМИ.

«Поддерживал регулярную связь по телефону и в письмах», – сообщает пресса.

Хоккеиста из России не пустили в США

ФХР

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко по решению властей США не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе.

Дело в том, что миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает 17-летнего русского хоккеиста на территорию государства, даже несмотря на наличие у него визы.

Россиянина расчленили после его решения уволиться

Во Владимирской области раскрыто убийство пропавшего без вести 39-летнего мужчины, расчлененного после его решения об увольнении. Об этом сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мария Серова.