В сообщении МИД Украины говорится, что «заместитель министра проинформировал китайского коллегу об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивании российских военных формирований вблизи украинских границ», передает РИА «Новости».
Енин «выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии... Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства и выразил уверенность в разрешении конфликтов путем переговоров».
Стороны обсудили также перспективы участия высокого представителя КНР в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничество в торговой, экономической, инфраструктурной, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.
Енин также выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте.
Представители Украины и Китая договорились о продолжении сотрудничества Украины и Китая в этой сфере.
Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец
призвал страны НАТО
, которые граничат с украинским государством, повысить свою боевую готовность. Об этом он заявил во время встречи с послом Канады
Ларисой Галадзой, передает ТАСС.
Машовец отметил, что совместные мероприятия украинского государства с североатлантическим альянсом, в том числе военные учения, могут улучшить ситуацию с безопасностью в регионе. По его словам, эти учения должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.
Замглавы также обсудил с канадским послом вопросы ухудшения ситуации в Донбассе, «сдерживания агрессии», перспективы реформирования сектора национальной безопасности Украины.
Дипломат, в свою очередь, отметила важность установления «надлежащего демократического гражданского контроля» над Вооруженными силами Украины. Галадза заявила, что принятие необходимых законопроектов «станет важным сигналом для НАТО».
В Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович
в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.
По его словам, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Арестович отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.
Отмечается, что в мае-июне пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021. Из стран-партнеров альянса к ним активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.
Министерство обороны Украины сообщило о получении гарантий военного ведомства США
оказать поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом, как сообщила в четверг пресс-служба украинского ведомства, сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина
.
"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
При этом подчеркнуто, что это второй разговор Тарана и Остина за последние полтора месяца и что он состоялся по инициативе американской стороны.
Министр обороны Украины, добавили в пресс-службе, проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Кроме того, они обсудили "конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".
США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России, планируя разместить порядка 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения, включая стратегическую авиацию. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу
.
"Идет перемещение войск в Европе к российским границам, - сказал министр обороны РФ в ходе совещания в Североморске. - Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе".
Глава Минобороны также отметил, что в странах Балтии и в Польше активно усиливаются группировки американских войск, реализуется концепция США "четыре по тридцать", а интенсивность воздушной разведки увеличена в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Соединённые Штаты, направляя свои военные корабли в Черное море, осуществляют провокацию. Об этом 13 апреля заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков
.
«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова», — отметил Рябков.
По словам дипломата, подобными действиями Вашингтон пытается «играть на нервах у России», «испытывать на прочность». Но, подчеркнул замминистра, у США ничего не получится.
Российский дипломат добавил, что освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США — это всегда элемент определённой геополитики.
Россия за последние сто лет многократно попадала в ситуации, когда ей угрожали и она отвечала. Но наша страна сама никому никогда не угрожает. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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"Россия действительно никому не угрожает", - сказал Песков. "В течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу", - подчеркнул он.
"Любые рассуждения сейчас о том, что Россия - это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, - не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия", - заключил Песков.