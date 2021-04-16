В сообщении МИД Украины говорится, что «заместитель министра проинформировал китайского коллегу об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивании российских военных формирований вблизи украинских границ», передает РИА «Новости».

Енин «выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии... Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства и выразил уверенность в разрешении конфликтов путем переговоров».

Стороны обсудили также перспективы участия высокого представителя КНР в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничество в торговой, экономической, инфраструктурной, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.

Енин также выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте.

Представители Украины и Китая договорились о продолжении сотрудничества Украины и Китая в этой сфере.

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец призвал страны НАТО , которые граничат с украинским государством, повысить свою боевую готовность. Об этом он заявил во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой, передает ТАСС.

Машовец отметил, что совместные мероприятия украинского государства с североатлантическим альянсом, в том числе военные учения, могут улучшить ситуацию с безопасностью в регионе. По его словам, эти учения должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.

Замглавы также обсудил с канадским послом вопросы ухудшения ситуации в Донбассе, «сдерживания агрессии», перспективы реформирования сектора национальной безопасности Украины.

Дипломат, в свою очередь, отметила важность установления «надлежащего демократического гражданского контроля» над Вооруженными силами Украины. Галадза заявила, что принятие необходимых законопроектов «станет важным сигналом для НАТО».

В Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Арестович отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.

Отмечается, что в мае-июне пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021. Из стран-партнеров альянса к ним активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.

Министерство обороны Украины сообщило о получении гарантий военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом, как сообщила в четверг пресс-служба украинского ведомства, сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

При этом подчеркнуто, что это второй разговор Тарана и Остина за последние полтора месяца и что он состоялся по инициативе американской стороны.

Министр обороны Украины, добавили в пресс-службе, проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Кроме того, они обсудили "конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".

США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России, планируя разместить порядка 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения, включая стратегическую авиацию. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу

"Идет перемещение войск в Европе к российским границам, - сказал министр обороны РФ в ходе совещания в Североморске. - Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе".

Глава Минобороны также отметил, что в странах Балтии и в Польше активно усиливаются группировки американских войск, реализуется концепция США "четыре по тридцать", а интенсивность воздушной разведки увеличена в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Соединённые Штаты, направляя свои военные корабли в Черное море, осуществляют провокацию. Об этом 13 апреля заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова», — отметил Рябков.

По словам дипломата, подобными действиями Вашингтон пытается «играть на нервах у России», «испытывать на прочность». Но, подчеркнул замминистра, у США ничего не получится.

Российский дипломат добавил, что освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США — это всегда элемент определённой геополитики.

Россия за последние сто лет многократно попадала в ситуации, когда ей угрожали и она отвечала. Но наша страна сама никому никогда не угрожает. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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"Россия действительно никому не угрожает", - сказал Песков. "В течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу", - подчеркнул он.