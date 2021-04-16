В США признали санкции Байдена бесполезными

Американские эксперты признали, что очередной пакет антироссийских санкций, подписанный Джо Байденом 15 апреля, не изменит поведения Москвы . Аналитики пришли к выводу, что его влияние на российскую экономику будет весьма ограниченным и Вашингтон мог пойти на куда более жёсткие шаги. И хотя часть американских политиков призывают Байдена не останавливаться на достигнутом, эксперты сомневаются, что путём санкций можно чего-либо добиться от Москвы.

Джо Байден объявил о новых ограничительных мерах против России 15 апреля. Они затронули 12 российских граждан и 20 компаний. США также запретили своим банкам покупать российские гособлигации напрямую при первичном размещении и объявили о высылке 12 дипломатов.

Научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона и бывший служащий Министерства финансов США Гэри Хуфбауэр заявил, что эти санкции осложнят экономическое положение России, сказавшись на способности Москвы привлекать иностранные инвестиции. Однако заявленной цели они вряд ли достигнут.

Они добавят больше веса уже введённым санкциям, но есть ли разница для российского правительства ? — спрашивает Гэри Хуфбауэр. — Возможно, совсем небольшая. Предыдущие санкции не убедили Россию покинуть Крым или вывести свои войска из восточной Украины. Самое большое, на что мы можем надеяться, это то, что Россия не будет ввязываться в новые авантюры в ближнем зарубежье.

С ним согласна директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент . Она считает, что подписанный Байденом указ не приведёт к отмене встречи с Владимиром Путным, о которой американский президент заявил ранее. Но ответные шаги России непременно последуют.

Россия может активизировать свои кибероперации. Мы не знаем, смогут ли санкции их сдержать. Они также могут повысить градус напряжения на российско-украинской границе, — предупредила Анджела Стент. — Не уверена, что мы учли ошибки предыдущих санкций. С одной стороны, у нас не так много рычагов влияния на Россию, когда она предпринимает шаги, противоречащие нашим интересам. Мы можем наказать их в экономическом плане. Но до сих пор Россия не изменила своего поведения.

Американские экономисты считают, что санкции против российского госдолга мало повлияют на ситуацию, так как количество зарубежных держателей гособлигаций РФ с 2019 года успело сократиться с трети до одной пятой.

Большая часть сделок с российскими облигациями была перекупкой у других лиц, — замечает эксперт по экономическим операциям Альянса защиты демократии Джош Рудольф. — В нынешнем виде санкции будут иметь очень небольшой практический эффект.

Издание Foreign Policy отмечает, что в перечне оснований для введения санкций отсутствовали обвинения в адрес Москвы в том, что она платила афганским талибам (организация запрещена в РФ) за головы американских солдат. Президент Байден неоднократно упоминал этот эпизод, в том числе в разговорах с Путиным, ссылаясь на данные американской разведки. Но как выяснилось на днях, эти сообщения, вероятнее всего, неверны или преувеличены. Соответствующее признание сделал неназванный представитель Белого дома в разговоре с Foreign Policy.

Я не ожидаю серьёзного влияния на энергетический сектор, — поделился аналитик S&P Global Билл О’Грэди. — Но это, возможно, создаст финансовые сложности, так как американские банки не смогут взаимодействовать с российским госдолгом напрямую.