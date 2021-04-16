В США признали санкции Байдена бесполезными

Россия может активизировать свои кибероперации. Мы не знаем, смогут ли санкции их сдержать. Они также могут повысить градус напряжения на российско-украинской границе, — предупредила Анджела Стент. — Не уверена, что мы учли ошибки предыдущих санкций. С одной стороны, у нас не так много рычагов влияния на Россию, когда она предпринимает шаги, противоречащие нашим интересам. Мы можем наказать их в экономическом плане. Но до сих пор Россия не изменила своего поведения.
Большая часть сделок с российскими облигациями была перекупкой у других лиц, — замечает эксперт по экономическим операциям Альянса защиты демократии Джош Рудольф. — В нынешнем виде санкции будут иметь очень небольшой практический эффект.
Я не ожидаю серьёзного влияния на энергетический сектор, — поделился аналитик S&P Global Билл О’Грэди. — Но это, возможно, создаст финансовые сложности, так как американские банки не смогут взаимодействовать с российским госдолгом напрямую.