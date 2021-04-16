В Британии обнаружили индийский штамм коронавируса

Индийский штамм коронавируса был выявлен на территории Великобритании . Об этом сообщает РИА Новости.

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В марте, как сообщал «Рамблер», Индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил в штате Махараштра новый вариант коронавируса с одновременно двумя мутациями — E484Q и L452R. Они обеспечивают повышенную инфекционность коронавируса и его ускользание от иммунного ответа.

В начале апреля специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии подтвердили, возможно, первое обнаружение индийского штамма на территории США — в области залива Сан-Франциско. Сегодня стало известно, что он зафиксирован в Британии.

«Управление по охране общественного здоровья выявило 77 случаев. Все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг заявил, что оптимистичен относительно эффективности вакцинации против индийского штамма с учетом эффективности вакцин против южноафриканского и калифорнийского вариантов.