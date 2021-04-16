В Канаде депутат предстал голым во время совещания по Zoom. Скриншоты с обнаженным парламентарием Уильямом Амосом размещены в социальных сетях. На них 46-летний политик запечатлен без одежды, стоящим между флагами страны и города Квебека и прикрывающим свое мужское достоинство телефоном.
После такого публичного конфуза Амос принес свои извинения, направив электронные письма коллегам.
«Искренне прошу прощения у коллег в палате общин, ( ) видеотрансляция случайно включилась в то время, когда я переодевался в рабочий костюм после пробежки. Такого больше не повторится», — приводит его слова издание Lenta.ru.