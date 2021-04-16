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Обзор иноСМИ: Россия перекроет часть Черного моря

Елена Прошина
1 час назад

«Вашингтон возвращается к роли «жандарма Европы»

Обзор иноСМИ: Россия перекроет часть Черного моря
Фото: РамблерРамблер
Очередной кризис в Донбассе стал одним из первых серьезных испытаний президентства Джо Байдена, пишет Le Monde. По версии газеты, Байден извлек уроки из политики Барака Обамы, который недооценил российскую угрозу и передал Германии роль посредника в делах.
«Джо Байден - первый американский президент после окончания холодной войны, который прибыл в Белый дом без иллюзий «перезагрузки» отношений с Москвой», - отмечает издание.
Урегулирование конфликта в Донбассе не продвинулось со времени Минских соглашений 2015 года, поэтому «в ответ на настойчивые призывы президента Украины, Вашингтон возобновляет свою роль «жандарма Европы». Байден нарастил военную активность США в Черном море и Восточной Европе и продолжает поставлять в Киев смертоносное оборонительное оружие, санкционированное Трампом в 2017 году.

Россия перекрывает Керченский пролив

Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива до октября 2021 года, запрет касается военных и государственных кораблей других стран. Как сообщает «Главред», в МИД Украины готовят ноту протеста в ответ на это решение.
В Москве объяснили, что планируют провести военные учения, но Киев назвал это «очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства».

Рис с волосами и грибок в туалете: скандал с украинками в Дубае

В начале апреля 12 украинок были задержаны в ОАЭ за съемки без одежды на балконе одного из местных отелей. Одна из них на условиях анонимности побеседовала с «Апострофом».
По ее словам, это был не эскорт, проституция или съемка порнографии, а дружеская поездка.
«Мы все ню-модели, работаем в этом жанре, и для нас раздеться не проблема. И здесь фотограф предложил, а давайте сделаем «голое» фото на балконе с красивым видом. Мы, не зная местных законов, согласились», - подчеркнула она.
Модель рассказала, что после ареста их держали в «ужасных» условиях, заполненных камерах с грибком в туалетах, на завтрак им дали рис, в котором были волосы, и есть его приходилось руками.

Жестокое убийство детей в США

Тридцатилетняя мать из Калифорнии Лилиана Каррильо, обвиняемая в убийстве троих детей, заявила, что пошла на преступление, чтобы защитить их от жестокого обращения отца. Об этом сообщает Fox News.
«Я любила своих детей, я бы хотела, чтобы этого никогда не случилось. Но я знаю, что они больше не пострадают, это все, что для меня важно», - заявила Каррильо.
Отцу детей Эрику Дентону не предъявили никаких обвинений в связи с этим делом. В феврале он пытался добиться опеки над детьми, утверждая, что бывшая жена страдала от психического расстройства.

Избиения и принудительные аборты: скандал в украинском интернате

Воспитанники Березковского интерната (Николаевская область, Украина), рассказали о принудительных абортах и случаях сексуальных домогательств со стороны сотрудников интерната. Об этом сообщает «Обозреватель».
Недавно стало известно о 16-летней воспитаннице интерната, которую педагоги заставили прервать беременность. Выпускница заведения Снежана рассказала «Обозревателю», что это не первый случай - с ней и многими другими девушками произошло то же самое.
«Я очень боялась, что после прерывания больше не смогу иметь детей. Я даже хотела покончить с собой. Но мне сказали, что тихо дадут нужные таблетки и все пройдет», - рассказала она.
Волонтер из Киевской области, работавшая с интернатовскими детьми пятых-шестых классов, рассказала, что они жаловались на сексуальные домогательства.
В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,МИД,Le Monde,Москва,Киев,Россия,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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