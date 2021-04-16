На месте происшествия сейчас работают правоохранители, территория возле банка оцеплена. Также приостановила работу ближайшая к зданию станция метро «Авлабари».

Информации о том, выдвинул ли какие-либо требования захвативший людей мужчина, на данный момент отсутствуют. Сообщений о выстрелах пока не поступало.