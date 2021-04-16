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Появилось видео с места захвата заложников в банке в Тбилиси

Алевтина Жаркова
25 минут назад
Неизвестный захватил заложников в филиале одного из банков в Тбилиси. Как сообщает информационное агентство «РИА Новости», вооруженный мужчина удерживает в офисе кредитного учреждение двух человек.
На месте происшествия сейчас работают правоохранители, территория возле банка оцеплена. Также приостановила работу ближайшая к зданию станция метро «Авлабари».
Информации о том, выдвинул ли какие-либо требования захвативший людей мужчина, на данный момент отсутствуют. Сообщений о выстрелах пока не поступало.
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