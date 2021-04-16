Генпрокурора Молдавии Стояногло заподозрили в отмывании российских денег

По словам Инги Григориу, есть четыре аспекта, которые в сочетании друг с другом сделали возможным функционирование в Молдове уникальной схемы отмывания денег. Процесс упростила законодательная поправка об отлагательном характере решения службы по борьбе с отмыванием денег, которая была внесена в законодательство в 2011 году. «Изменение законодательства посредством этой поправки позволило приостанавливать решения о блокировании счетов, на которые поступали переводы из Российской Федерации в особо крупных размерах, — заявила, выступая в парламенте Инга Григориу. — Вот как это происходило: представители компании обращались в суд, и согласно части 12 статьи 14 закона о борьбе отмывании денег, которая оговаривала суспензивный характер, представляли в банк копию жалобы поданной в апелляционную палату, и банк разблокировал сделку». По словам депутата, парламент принял поправку с одобрения парламентской комиссии по безопасности, которую тогда возглавлял Александр Стояногло, а выдвинул ее тогдашний глава Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (НЦБК) Виорел Кетрару
, хотя права законодательной инициативы у него не было.