Генпрокурора Молдавии Стояногло заподозрили в отмывании российских денег

Депутат от оппозиционной партии «Платформа Da» Инга Григориу потребовала временно отстранить от должности Генпрокурора Александра Стояногло из-за расследования, опубликованного в начале апреля в украинских СМИ, передает телеканал PTR Moldova. Она вновь обратилась к председателю Высшего совета прокуроров с просьбой отстранить Стояногло от должности и начать расследование по уголовному делу.

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Возглавляемая ей комиссия OCCRP описывала схему, в инициации которой подозревается генпрокурор, следующим образом: две зарубежные компании-пустышки, контролируемые российскими компаниями, занимающимися отмыванием денег, заключали фиктивный договор займа; поручителями по долгу выступали российская компания и обязательно гражданин Молдовы ; но так как одна из сторон договора не могла расплатиться по долгу, «кредитор» выставлял требования к поручителю. Поскольку в сделке участвовал гражданин Молдовы, дело передавалось в молдавский же суд, где «коррумпированный судья» выдавал приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. После этого суд назначал пристава и тот открывал счет в Moldindconbank, куда российская компания переводила деньги, якобы гасив несуществующий долг.

По словам Инги Григориу, есть четыре аспекта, которые в сочетании друг с другом сделали возможным функционирование в Молдове уникальной схемы отмывания денег. Процесс упростила законодательная поправка об отлагательном характере решения службы по борьбе с отмыванием денег, которая была внесена в законодательство в 2011 году. «Изменение законодательства посредством этой поправки позволило приостанавливать решения о блокировании счетов, на которые поступали переводы из Российской Федерации в особо крупных размерах, — заявила, выступая в парламенте Инга Григориу. — Вот как это происходило: представители компании обращались в суд, и согласно части 12 статьи 14 закона о борьбе отмывании денег, которая оговаривала суспензивный характер, представляли в банк копию жалобы поданной в апелляционную палату, и банк разблокировал сделку». По словам депутата, парламент принял поправку с одобрения парламентской комиссии по безопасности, которую тогда возглавлял Александр Стояногло, а выдвинул ее тогдашний глава Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (НЦБК) Виорел Кетрару , хотя права законодательной инициативы у него не было.

«Следственная комиссия затребовала у Центра по борьбе с коррупцией и юридического управления помощь в идентификации чиновника, который представил эту поправку в профильной комиссии парламента. В НЦБК ответили, что все материалы уничтожены, а юридическое управление представило нам письмо за подписью господина Кетрару в комиссию по национальной безопасности, которую возглавлял господин Стояногло», — заявила Инга Григориу, добавив, что поправка действовала до 2014 года.

В ответ на заявления депутата, как передает телеканал PTR Moldova, Генпрокуратура республики назвала расследование «псевдожурналистским, созданным в интересах преступных группировок».