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Украинскому министру в Раде вручили похоронный букет

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову вручили похоронный букет во время его выступления в Верховной Раде, сообщает «Страна.ua».
Украинскому министру в Раде вручили похоронный букет
Фото: «КП в Украине»«КП в Украине»
Депутат от фракции «Голос» Ольга Стефанишина преподнесла чиновнику букет гвоздик, перевязанных черной лентой. По ее словам, передать цветы ее попросили родственники умершего от коронавируса человека, чьи похороны проходят прямо сейчас.
«Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами», — сказала Стефанишина.
Степанов призвал не использовать смерти людей для «дешевого пиара».
Ранее Украина получила первую партию американской вакцины против коронавируса от компании Pfizer объемом 117 тысяч доз. По последним данным, с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 1,8 миллиона человек.
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