Стрелок из Индианаполиса покончил с собой

Мужчина, который открыл стрельбу по объектам логистической компании FedEx в американском штате Индианаполис , по предварительным данным, свел счеты с жизнью.

Фото: МК МК

Вчера вечером на одном из объектов почтовой компании FedEx, расположенном возле аэропорта в городе Индианаполис штата Индиана, произошла стрельба, о чем рассказала представитель местной полиции Джене Кук.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия около 23:00 по местному времени, где несколько из них в итоге получили огнестрельные ранения. Стрелявший мужчина якобы покончил собой. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

Местные СМИ сообщают о пятерых погибших и еще нескольких пострадавших. Точное количество жертв инцидента пока что не известно.