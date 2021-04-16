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Стрелявший по объектам FedEx в Индианаполисе свел счеты с жизнью

runews24.ru
1 час назад
Мужчина, который открыл стрельбу по объектам логистической компании FedEx в американском штате Индианаполис, по предварительным данным, свел счеты с жизнью.
Стрелок из Индианаполиса покончил с собой
Фото: МКМК
Вчера вечером на одном из объектов почтовой компании FedEx, расположенном возле аэропорта в городе Индианаполис штата Индиана, произошла стрельба, о чем рассказала представитель местной полиции Джене Кук.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия около 23:00 по местному времени, где несколько из них в итоге получили огнестрельные ранения. Стрелявший мужчина якобы покончил собой. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.
Местные СМИ сообщают о пятерых погибших и еще нескольких пострадавших. Точное количество жертв инцидента пока что не известно.
Кук заверила, что в настоящее время угрозы для местных жителей нет.
В мире,Происшествия,МВД,Индианаполис,
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