Американский лидер назвал
свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным
откровенным и уважительным. Байден отметил, что Россия и США - две великие державы, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Президент США выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру. По словам Байдена, в разговоре с российским лидером он, в частности, подтвердил поддержку Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины".