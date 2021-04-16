О разговоре с Путиным

О встрече двух лидеров

О введении санкций

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, заявил Байден. По словам американского президента, Москве и Вашингтону "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля".

Байден призвал Путина ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы. Вместе с тем американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Россия и США смогут оставить этот эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения. Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, "сейчас время начать деэскалацию".